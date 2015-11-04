Настроить РСЯ и Google Adsense на сайте

Нужно сделать лендинг. Спроектировать и проследить, чтобы он сделан корреткно. Промежуточный этап четкий и продуманный прототип. Важен человек, который скоординирует работу других специалистов. пишите о вашем опыте Пишите те, у кого есть опыт с LP. Создание УТП, прототипов, тригеры. присылайте 3 ...