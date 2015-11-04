Поправить выгрузку на Яндекс Маркет с Opencart

Все работало хорошо - но сегодня при проверке выгрузки маркет дал такой ответ

Фатальная ошибка: Ошибка парсинга XML: Error parsing XML feed: Unknown tag: XML tag "b" (строка 1, столбец 3)

Модуль вот такой http://catalogloader.com/opencart-modul-yml.html

500 рублей за исправление ошибки и доведения регистрации до конца в маркете.