Сайт на PrestaShop От хостинга поступило сообщение. Использовано более 95% от доступного количества файлов и папок. Согласно тарифного плана доступно 200000 файлов, использовано - 190066. Обращаем Ваше внимание на то, что в случае превышения допустимого количества файлов работа сайтов может ...
Спарсить все товары на сайте и перенести их в таблицу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо провести парсинг всех товаров на сайте (интернет магазин) и перенести их в таблицу excel.
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