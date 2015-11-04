Нужно вылечить сайт

Сайт на PrestaShop

От хостинга поступило сообщение.

Использовано более 95% от доступного количества файлов и папок.

Согласно тарифного плана доступно 200000 файлов, использовано - 190066.

Обращаем Ваше внимание на то, что в случае превышения допустимого количества файлов работа сайтов может быть нарушена.

Нужно выяснить, откуда на хостинге взялось так много файлов. Т.к. в обычной инсталяции всего 7 тыс файлов. Похоже сайт взломали. Нужно понять, когда именно (даты новых файлов, папок?) и как.

Удалить этот вредоносный код и вирусы с сайта.

Естественно нужно предожить и защиту.

По возможности и обновить дивжек, модули.