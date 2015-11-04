Доска объявлений о продаже автомобилей

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок131 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим сайт, базовый функционал - лента объявлений с фильтрами.

Кабинет пользователя с его объявлениями.

Возможность выделять объявление, поднимать наверх.

Сайт будет однозначно англоязычный, а возможно мультиязычный (2-3 языка)

Интересует стоимость, срок и на чем будете реализовывать.

Указывайте пожалуйста входит ли дизайн в вашу стоимость.

Благодарю

8 лет назад
ittrium
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад