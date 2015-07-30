Модуль подключения к API для ocStore Версия 1.5.5.1.2

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка116 просмотров
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Необходимо подключить интернет магазин к партнерскому API.

В прикрепленном ТЗ кратко описан функционал и пример

Пример ответа API

Пример вызова метода:

http://www.galacentre.ru/api/GetCatalog/json/?key=XXXXXXXXXX&catalog=suvenir&store=msk&select=props,sert,way

Пример ответа в формате JSON:

{

"REQUEST": { // Информация о запросе

"key": "XXXXXXXXXXX",

"catalog": "suvenir",

"store": "msk",

"select": "props,sert,way",

"TYPE": "GetCatalog",

"FORMAT": "json"

},

"DATA": { // Даныые

"SECTIONS": [ // Информация о разделах

{

"ID": "3883", // ID раздела

"NAME": "Игры застольные", // Название раздела

"PARENT_SECTION": 0, // ID родительского раздела

"URL": "http://podarki.galacent...olnyie/", // Ссылка на раздела на сайте Гала-Центр

"CATALOG": { // Информация о направлении

"NAME": "Подарки", // Название направления

"CODE": "suvenir" // Символьный код направления

}

},

...

]

"ITEMS": [ // Товары

{

"ID": "3YE9RAD", // ID товара

"ARTICUL": "341-134", // Артикул товара

"CATALOG": { // Информация о направлении

"NAME": "Подарки", // Название направления

"CODE": "suvenir" // Символьный код направления

},

"NAME": "Набор игр 3 в 1 дерево, 29x29см, арт.2115", // Название товара

"SECTION": "3792", // ID раздела

"STORE": { // Информация о наличии на складах

"EKB": "Нет на складе", // Екатеринбург

"MSK": "Много", // Москва

"NSK": "Мало" // Новосибиркс

},

"URL": "http://podarki.galacent...dyi/303096.php", // Ссылка на товар на сайте Гала-Центр

"PRICE": "291.25", // Цена в рублях

"PRICE_OLD": null, // Старая цена, если задана

"PRICE_SP": null, // Цена спец.передложения

"MIN": "1", // Минимальное количество в заказе

"BOX": "40", // Количество в коробке

"IMAGE": "http://galacentre.ru/images/3YE9RAD.jpg", // Ссылка на изображение товара

"PROPS": "Набор настольных игр, 29*29см, дерево, не указано", // Свойства товара

"SERTIFICATES": "http://galacentre.ru/sert/242_UTs.jpg", // Ссылки на сертификаты

"WAY": "30.07.2015" // Дата поступления новой партии

},

...

]

}

}

8 лет назад
DmitriyOlegovich
Дмитрий 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад