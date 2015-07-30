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Модуль подключения к API для ocStore Версия 1.5.5.1.2
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подключить интернет магазин к партнерскому API.
В прикрепленном ТЗ кратко описан функционал и пример
Пример ответа API
Пример вызова метода:
http://www.galacentre.ru/api/GetCatalog/json/?key=XXXXXXXXXX&catalog=suvenir&store=msk&select=props,sert,way
Пример ответа в формате JSON:
{
"REQUEST": { // Информация о запросе
"key": "XXXXXXXXXXX",
"catalog": "suvenir",
"store": "msk",
"select": "props,sert,way",
"TYPE": "GetCatalog",
"FORMAT": "json"
},
"DATA": { // Даныые
"SECTIONS": [ // Информация о разделах
{
"ID": "3883", // ID раздела
"NAME": "Игры застольные", // Название раздела
"PARENT_SECTION": 0, // ID родительского раздела
"URL": "http://podarki.galacent...olnyie/", // Ссылка на раздела на сайте Гала-Центр
"CATALOG": { // Информация о направлении
"NAME": "Подарки", // Название направления
"CODE": "suvenir" // Символьный код направления
}
},
...
]
"ITEMS": [ // Товары
{
"ID": "3YE9RAD", // ID товара
"ARTICUL": "341-134", // Артикул товара
"CATALOG": { // Информация о направлении
"NAME": "Подарки", // Название направления
"CODE": "suvenir" // Символьный код направления
},
"NAME": "Набор игр 3 в 1 дерево, 29x29см, арт.2115", // Название товара
"SECTION": "3792", // ID раздела
"STORE": { // Информация о наличии на складах
"EKB": "Нет на складе", // Екатеринбург
"MSK": "Много", // Москва
"NSK": "Мало" // Новосибиркс
},
"URL": "http://podarki.galacent...dyi/303096.php", // Ссылка на товар на сайте Гала-Центр
"PRICE": "291.25", // Цена в рублях
"PRICE_OLD": null, // Старая цена, если задана
"PRICE_SP": null, // Цена спец.передложения
"MIN": "1", // Минимальное количество в заказе
"BOX": "40", // Количество в коробке
"IMAGE": "http://galacentre.ru/images/3YE9RAD.jpg", // Ссылка на изображение товара
"PROPS": "Набор настольных игр, 29*29см, дерево, не указано", // Свойства товара
"SERTIFICATES": "http://galacentre.ru/sert/242_UTs.jpg", // Ссылки на сертификаты
"WAY": "30.07.2015" // Дата поступления новой партии
},
...
]
}
}
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