Разместить информацию на Google Maps

Есть программа для работы в такси - Taxoid. Нужно в ней изменить время обновления заказов с 4 секунд на 0.5-1 секунду. Программу можно скачать с офф. сайта погуглив слово Taxoid[b].[/b]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется массив данных, представленных в виде таблицы Excel (около 700 строк), представляющий собой перечень малых предприятий на
географической территории (название, адрес, сфера деятельности и т.д.).
Необходимо разместить эти данные в виде меток на карте Google в
соответствии с их адресами так, чтобы названия меток совпадали с
названиями предприятий, значок метки со специализацией, также необходима
цветовая градация, в зависимости от сферы деятельности.
Продумать процесс автоматизации и описать технологию размещения данных. Оплата на карту Сбербанка.
Примерный образец того, что должно получиться во вложении.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $100
Требуется Помощь в восстановлении доступа к страничке вконтактеВеб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
Хотелось бы доработать функционал нашего сайта www.bigshina.com.ua 1. Необходим модуль подбора товара по параметрам, похожий на Атлантшину, размещенный на всех страницах сайта. Количество товара еще будет увеличиваться и это тоже нужно как-то учитывать при разработке. Далее где-то ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт http://new4.china-battery.ru/ Требуется внести часть правок для SEO + несколько технических правок по работе модулей. Обсуждение в скайпе. Прошу оставлять заявки только исполнителей, хорошо знакомых с данной CMS.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Разобраться почему не работает скрипт на сайте http://www.domstankevicha.ru/Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо подключить интернет магазин к партнерскому API. В прикрепленном ТЗ кратко описан функционал и пример Пример ответа API Пример вызова метода: http://www.galacentre.ru/api/GetCatalog/json/?key=XXXXXXXXXX&catalog=suvenir&store=msk&select=props,sert,way Пример ответа в формате JSON: { "REQUEST": { // Информация о запросе ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходим сайт, базовый функционал - лента объявлений с фильтрами. Кабинет пользователя с его объявлениями. Возможность выделять объявление, поднимать наверх. Сайт будет однозначно англоязычный, а возможно мультиязычный (2-3 языка) Интересует стоимость, срок и на чем будете реализовывать. Указывайте пожалуйста входит ли ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $80
Сайт: [url=http://spi-usni.ru/]spi-usni.ru/[/url] Перечень задач: -Пагинация на категориях и на результатах фильтра по умолчанию нужна по 24 товара -в админке не добавляются опции в товары [url=http://ipic.su/img/img7/fs/kiss_53kb.1446064539.jpg]ipic.su/img/img7/fs/kiss_...[/url] -на фильтре нужна кнопка сборс фильтра -выбранные и участвующие ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо провести парсинг всех товаров на сайте (интернет магазин) и перенести их в таблицу excel.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
Сайт на PrestaShop От хостинга поступило сообщение. Использовано более 95% от доступного количества файлов и папок. Согласно тарифного плана доступно 200000 файлов, использовано - 190066. Обращаем Ваше внимание на то, что в случае превышения допустимого количества файлов работа сайтов может ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад