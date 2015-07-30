Разместить информацию на Google Maps

Имеется массив данных, представленных в виде таблицы Excel (около 700 строк), представляющий собой перечень малых предприятий на

географической территории (название, адрес, сфера деятельности и т.д.).

Необходимо разместить эти данные в виде меток на карте Google в

соответствии с их адресами так, чтобы названия меток совпадали с

названиями предприятий, значок метки со специализацией, также необходима

цветовая градация, в зависимости от сферы деятельности.

Продумать процесс автоматизации и описать технологию размещения данных. Оплата на карту Сбербанка.

Примерный образец того, что должно получиться во вложении.