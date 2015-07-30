Доработка функционала сайта.

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки106 просмотров
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Имеется сайт, CMS самописная.

Особенность проекта:

  • сайт сделан на подобии социальной сети.
  • Администратор может активировать новых зарегистрированных участников проекта.
  • Каждый новый пользователь получает ссылку в стиле http://site.ru/user1.
  • Прочие страницы сайта привязываются автоматом к новому участнику. Переход к любому материалу имеет такую ссылку http://site.ru/user1/item1
Необходимо доработать функционал (php/js/ajax):

  • сделать счётчики (всего три), который будет после загрузки страницы набегать на 1-3 секунды от нуля до требуемого числа (конечные значения должны меняться).
  • в боковом меню на некоторых страницах скрыть материалы, которые будут созданы для сео продвижения (часть функционала уже разработана)
  • организовать правильную работу keywords, description (в данный момент не работают).
  • в админке нужно сделать вывод требуемой информации о пользователях проекта.
Все подробности (также ссылку на "пациента") отправляю потенциальному исполнителю в личку.

Оплата (без предоплаты) по факту исполнения работы с системе webmoney.

8 лет назад
z53vl
33 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад