Выявить дыру и вычистить сайт от вредоносного кода (скрипта)

Веб-программированиеЗавершен5 заявок127 просмотров
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На страницах сайта (ВордПресс) прописали скрипт, который, по всей видимости, перенаправляет пользователей.

Также заметил массовое добавление новых спам-записей на сайт.

Необходимо выявить дыру и вычистить сайт.

8 лет назад
Zora
Юрий 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
muxamop2015
Юрий 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Решил проблему в оговоренные сроки. Объяснил причину и дал рекомендации. Все что мне и было необходимо. Приятно работать.
Отличный заказчик. Четко поставленное задание. Приятно было работать. Рекомендую к сотрудничеству.