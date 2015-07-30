Требуется выводить блок на сайте в рандомном поряде.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки85 просмотров
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На сайте требуется выводить блок в случайном порядке.

Пример:

- Только что посмотрели -

Только что заказала ПУХОВУЮ ШАЛЬ 150*150

Тамара, г. Тюмень

Имена и товары должны браться в случайном порядке из списка что я предоставлю(текстом)

8 лет назад
georgm
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад