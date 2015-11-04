Добавить код гугл-аналитики на сайт, joomla

Хотелось бы доработать функционал нашего сайта www.bigshina.com.ua 1. Необходим модуль подбора товара по параметрам, похожий на Атлантшину, размещенный на всех страницах сайта. Количество товара еще будет увеличиваться и это тоже нужно как-то учитывать при разработке. Далее где-то ...