Скопировать 1 страничку сайта

Есть программа для работы в такси - Taxoid. Нужно в ней изменить время обновления заказов с 4 секунд на 0.5-1 секунду. Программу можно скачать с офф. сайта погуглив слово Taxoid[b].[/b]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
Нужно скопировать 1 страницу сайта http://vginekolog.ru/magazine/theme/boremsja-s-parazitami
Убрать там хедер с слайдером и сайдбар
Оставить в сайдбаре только баннер яндекс директ.
Сделать что бы было видно чуть больше комментов чем есть сейчас(и что бы я мог их редактировать)
Сделать редиректы всех ссылок на другой сайт.
Выберу самое экономичное предложение.
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