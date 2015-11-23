Скопировать 1 страничку сайта

Доброго времени суток.

Нужно скопировать 1 страницу сайта http://vginekolog.ru/magazine/theme/boremsja-s-parazitami

Убрать там хедер с слайдером и сайдбар

Оставить в сайдбаре только баннер яндекс директ.

Сделать что бы было видно чуть больше комментов чем есть сейчас(и что бы я мог их редактировать)

Сделать редиректы всех ссылок на другой сайт.

Выберу самое экономичное предложение.