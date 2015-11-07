Переписать скрипты с чистого js на jQuery

Доброго времени суток. Нужно скопировать 1 страницу сайта http://vginekolog.ru/magazine/theme/boremsja-s-parazitami Убрать там хедер с слайдером и сайдбар [url=https://direct.yandex.ru/?partner]О[/url]ставить в сайдбаре только баннер яндекс директ. Сделать что бы было видно чуть больше комментов чем есть сейчас(и что бы я мог их редактировать) Сделать ...