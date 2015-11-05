Разработка плагина для Wordpress+Woocommerce

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки80 просмотров
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Требуется разработать плагин печати почтовых бланков для магазина на Woocommerce

Бланки 3 типов:

1) Бланк без наложенного платежа

2) Бланк с наложенным платежом ( 2 бумажки одна из них двухстороняя)

3) Наклейка на посылку по нашему макету.

Формат вывода бланков: Exel или PDF как будет удобнее. Макеты бланков, кроме наклейки на посылку есть на pbrf.ru

Пример плагина: http://beagler.ru/wordpress/pochtovyj-blank-dlya-wordpress.html   Он сделан через API pbrf, что неудобно вследствии аб.платы.

WordPressWooCommerce
8 лет назад
MarkAvreliy
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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