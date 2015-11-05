Opencart + Ymm фильтр

В общем есть сайт, написанный на YII со своей админкой что от вас требуется: при деактивации из одной из тканей в админке http://t.myagkoff-mebel.ru/katalog_obivok http://prntscr.com/8z6z79 должен вместе с ней и деактивироваться диван, к которой она присвоена, вот в этом разделе http://t.myagkoff-mebel.ru/uglovoy_divan_briz_s_ottomankoy/requestParams/online/27 http://prntscr.com/8z6zg5 адам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Нужно сделать некоторые изменения к работе модуля Ymm фильтр и добавить кнопку сбросить параметры
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $200
Разработать сайт на wordpress, с редактируемыми каталогами товара. 4 статичные страницы, по типу коротких landing Page. И товарная страница 1 в 1 как на сайте волховца http://www.volhovec.ru/catalog http://www.volhovec.ru/catalog/doors/prio_ns/ Наличие скайпа обязательно. Цена фиксируется в рублях. Оплата только на карту сбербанка, на yandex ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть готовый настроенный магазин на Shop Script 6: bernarda.su. 1. Нужно перенести его на новый хостинг. 2. Текст на главной странице, где “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! В наш интернет-магазин”. Заголовок заменить на ключ “Матрасы в Москве”. Этот слоган также ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Вводные данные: - Все данные находятся в MS SQL на удалённом сервере Задача: - составить ТЗ - страница авторизации: 2 поля Квитанция и Контрольный номер. - если прошло авторизацию: - страница с результатами: согласно введённых данных запросить информацию из БД ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходима доработка нового сайта: 1) Изменить CMS( с Joomla на Wordpress) 2) Доработать структуру сайта, добавить целевые страницы с турами по странам и направлениям 3) Доработать главную страницу. Цель доработок- увеличение конверсии сайта(от 3% и выше) получение заявок на ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Есть не большой сайт (похоже самопис). Необходимо почистить сайт (похоже был взломан и вставлен сторонний код, удалить не нужные папки/файлы) и пофиксить слабые места (через что был взломан, если возмзохно будет найти, поставить нужные права ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо настроить отправку заявок с лендинга (2 поля данных) по api, http://apishops.github.io/apishopsForm/markup.html Бюджет по согласованию, оплата безопасная сделка.Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1000
Разработка сайта. Дизайн готов. Трудозатраты вместе с вёрсткой оцениваются примерно в 80 трудо часов. Подробное ТЗ после рассмотрения портфолио кандидатаВеб-программирование12 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется разработать плагин печати почтовых бланков для магазина на Woocommerce Бланки 3 типов: 1) Бланк без наложенного платежа 2) Бланк с наложенным платежом ( 2 бумажки одна из них двухстороняя) 3) Наклейка на посылку по нашему макету. Формат вывода бланков: ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад