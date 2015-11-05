Исправить ошибки на сайте

Для сайта объявлений требуется сделать несложную статистику. Сайт - http://partmir.com/ Cайт написан на asp mvc c контролами кендо. и умеренно javascript ТЗ прикрепил к проекту. Пожалуйста пишите срок и цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на Wordpress stella-marina.ru.
Сайт очень долго грузится. Нужно найти причины долгой загрузки и исправить.
В частности в разделе "Каталог" для каждого товара загружается не миниатюра, а фото в полный размер (а фото 1200 пикселей в ширину, из-за чего фото очень тяжелые). Нужно сделать .чтобы загружались миниатюры.
Возможно на сайте также есть битые ссылки или ошибки скриптов, которые препятствуют быстрой загрузке сайта.
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