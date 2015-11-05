Исправить ошибки на сайте

Есть сайт на Wordpress stella-marina.ru.

Сайт очень долго грузится. Нужно найти причины долгой загрузки и исправить.

В частности в разделе "Каталог" для каждого товара загружается не миниатюра, а фото в полный размер (а фото 1200 пикселей в ширину, из-за чего фото очень тяжелые). Нужно сделать .чтобы загружались миниатюры.

Возможно на сайте также есть битые ссылки или ошибки скриптов, которые препятствуют быстрой загрузке сайта.