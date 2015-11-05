API ВТБ24 Онлайн

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка449 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для онлайн интернет банкинга ВТБ24 Онлайн написать API для https://online.vtb24.ru/content/telebank-client/ru/login.html

Входный данные  массив - Логин , Пароль, Номер Счета, +СМС для входа.

Выходной массив  - текущий Баланс + массив истории операций счета(дата сумма и прочее).

Доп функционал[крайне желательно] - платилка по внутрибанковским переводам (на входе дополнительно массив фио/номер счета или карты/сумма + СМС для подтверждения перевода)

Сроки - свободные.

Опыт подобных API приветсвуется.

Указывайте цену за вариант обычный / и за вариант с дополнительным функционалом.          

8 лет назад
WMC
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад