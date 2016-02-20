Есть код одной функции на ASM, которая возвращает цифробуквенное значение. Нужно это значение получить. Такую же задачу(разница только в других цифрах и if'ах) несколько раз делал знакомый, тратил на это минут 10. Копировал код в ...
Разработка постпроцессора для Техтран версии 7.
Необходимо разработать постпроцессор для Техтран версии 7 (http://www.tehtran.com/postprocessor.html) для станка термической резки MicroStep PLS 12001.20PT (2015 г.в., оболочка Asper). Жду ваши предложения по стоимости и сроку.
Заявки фрилансеров
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