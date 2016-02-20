Нужен парсер Vk с единорогами

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок217 просмотров

Нужен парсер для vk.  Требования:

1. выбор города ( страна фиксировано Россия).

2. Выбор даты выпуска из школы, поле [school_year].

3. Перебор всех найденных учебных заведении отдельно.

Результатом работы парcера должен являться *excel файлы. Название файла = название учебного заведения (школа #4, лицей 5, медицинский колледж и тд). В каждом файле должны быть id учащихся соответствующего учебного заведения (без надписи id - только цифры, каждый id на отдельной строке. ,  а также номер телефона (если он открыт) и  insta аккаунт.

Уважаемые соискатели, пишите Ваши цены, сроки и уточняющие вопросы. 

9 лет назад
Chegem
Вадим 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

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