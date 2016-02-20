Вконтакте - Определение количества песен по артисту и городу

Суть программы. Вводим название артиста(текстовое поле) и город(из выпадающего списка, всего города из вк).

Например, вводим Григорий Лепс и выбираем Санкт-Петербург. Нажимаем на кнопку Собрать.

Программа собирает id всех людей, у которых в аудиозаписях есть песни Григория Лепса. Кнопка собрать после старта становится неактивной.

Внизу программы сделать прогресс-бар или хотя бы простую надпись, что программа работает, чтобы можно было отследить выполнение сбора.По завершению сбора внизу вывести что всё готово и кнопка Собрать сделать обратно активной.

После окончания сбора между прогресс-баром и кнопкой Собрать появляется кнопка Экспорт в Excel. При нажатии на эту кнопку выбираем путь, куда сохранится готовый Эксель. Имя экселя по умолчанию "ИмяИсполнителя_Город.csv". Эксель сохраняется в формате .csv или .xls, лучше .csv. Структура эксель файла: 1 столбец - список id, второй столбец - количество песен данного исполнителя у этого id, третий столбец - количество всех песен у id.

Реализовать через api контакта, чтобы потом без неожиданностей. Желательно не на C#, чтобы не зависеть от фреймворков.