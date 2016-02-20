Есть код одной функции на ASM, которая возвращает цифробуквенное значение. Нужно это значение получить. Такую же задачу(разница только в других цифрах и if'ах) несколько раз делал знакомый, тратил на это минут 10. Копировал код в ...
Вконтакте - Определение количества песен по артисту и городу
Суть программы. Вводим название артиста(текстовое поле) и город(из выпадающего списка, всего города из вк).
Например, вводим Григорий Лепс и выбираем Санкт-Петербург. Нажимаем на кнопку Собрать.
Программа собирает id всех людей, у которых в аудиозаписях есть песни Григория Лепса. Кнопка собрать после старта становится неактивной.
Внизу программы сделать прогресс-бар или хотя бы простую надпись, что программа работает, чтобы можно было отследить выполнение сбора.По завершению сбора внизу вывести что всё готово и кнопка Собрать сделать обратно активной.
После окончания сбора между прогресс-баром и кнопкой Собрать появляется кнопка Экспорт в Excel. При нажатии на эту кнопку выбираем путь, куда сохранится готовый Эксель. Имя экселя по умолчанию "ИмяИсполнителя_Город.csv". Эксель сохраняется в формате .csv или .xls, лучше .csv. Структура эксель файла: 1 столбец - список id, второй столбец - количество песен данного исполнителя у этого id, третий столбец - количество всех песен у id.
Реализовать через api контакта, чтобы потом без неожиданностей. Желательно не на C#, чтобы не зависеть от фреймворков.
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