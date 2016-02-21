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Обработка Сбербанк бизнес онлайн
Необходимо написать обработку для винды запуск по команде пользователя. Сценарий действий: пользователь забивает список Логинов и паролей для входа в бизнес онлайн (единовременно). По нажатие кнопки обработка по каждому логину заходит на сайт сбербанк бизнес онлайн запрашивает подтверждение из смс, которое приходит на телефон пользователю, далее с скачивает выписку в PDF за период, который у казан в обработке, и txt файл в папку из настройке обработки. Также обработка должна загрузить файл txt в сбербанк бизнес онлайн, при запросах о смене паролей также должна обрабатывать эту ситуацию. Предположительная нагрузка около 50 расчетных счетов.
Более подробное задание на стадии выполнения.
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