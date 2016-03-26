Программа печати данных из БД в определенных местах бланка

Здравствуйте! Интересует программа по составлению родословных на кошек.

Образец программы: http://www.tenset.co.uk/ba/index.html

В этой программе много лишних для меня функций. Нужна программа проще, но с базой данных.

Чтобы при вводе клички уже зарегистрированного животного все предки отображались автоматически.

Также необходимо, чтобы можно было изготавливать бланк Сертификата.

Прикрепляю образцы готовых бланков Родословной и Сертификата.

Программа нужна под Windows 7 64 бита и выше.

По-хорошему, нужна просто сетка с данными, которая будет распечатываться на готовый цветной бланк.

И база данных животных, встроенная в программу.