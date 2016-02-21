Есть код одной функции на ASM, которая возвращает цифробуквенное значение. Нужно это значение получить. Такую же задачу(разница только в других цифрах и if'ах) несколько раз делал знакомый, тратил на это минут 10. Копировал код в ...
Нужен софт для чистки телефонной базы
Есть свой сервис по рассылке смс, и соответственно базы номеров, которые необходимо проверять на валидность (живые или неживые номера). HLR запросы в этом случае дают возможность актуализировать базу. На рынке много сервисов которые предоставляют такую возможность, но они платные. нам нужен свой софт, который сможет обрабатывать базу. Необходимо получить автономное решение для осуществления запросов на мобильные телефоны (проверка валидности, статуса, определение параметров и тд.)
Видим решение в написание софта для аналога HLR запроса или Ping SMS.
Нужно программное решение. Windows 7+. Донглы Huawei E1550 или Huawei E352b. В идеале , с возможностью поддержки работы сразу с несколькими модемами и поддержка USSD команд.
Возможно Вы знаете какие-либо другие решения подобного рода, пишите в сообщениях.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо разработать постпроцессор для Техтран версии 7 (http://www.tehtran.com/postprocessor.html) для станка термической резки MicroStep PLS 12001.20PT (2015 г.в., оболочка Asper). Жду ваши предложения по стоимости и сроку.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Интересует программа по составлению родословных на кошек. Образец программы: http://www.tenset.co.uk/ba/index.html В этой программе много лишних для меня функций. Нужна программа проще, но с базой данных. Чтобы при вводе клички ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $200
Суть программы. Вводим название артиста(текстовое поле) и город(из выпадающего списка, всего города из вк). Например, вводим Григорий Лепс и выбираем Санкт-Петербург. Нажимаем на кнопку Собрать. Программа собирает id всех людей, у которых в ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен парсер для vk. Требования: 1. выбор города ( страна фиксировано Россия). 2. Выбор даты выпуска из школы, поле [school_year]. 3. Перебор всех найденных учебных заведении отдельно. Результатом работы парcера должен ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходима прога для оперативного вычисления местоположения человека на карте. 1. Без согласия: В инете есть подобный программы, но они по функционалу для определения одного, а мне необходимо знать где находятся 60 сотрудников. возможно ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Все подробно в прикрепленном ТЗ. Решение обыкновенных ДУ можно делать методом Эйлера. Решение уравнений в частных производных производить методом бегущего счёта. Язык программирования С++. Желательны комментарии в коде. ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад
есть несколько прайс листов в екселе. 1) программа должна объединять их в один, если есть похожие артикулы, сообщать об этом и добавлять один символ в начало артикула для дубликата 2) визуальный ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать макрос для MS WORD 2007. Задача макроса обрабатывать текст, вставляя рядом с каждой буквой определенный символ и попутно определенным образом форматировать его (вставляемый символ). Так же должна быть указана ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт9 лет назад