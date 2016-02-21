Нужен софт для чистки телефонной базы

Есть свой сервис по рассылке смс, и соответственно базы номеров, которые необходимо проверять на валидность (живые или неживые номера). HLR запросы в этом случае дают возможность актуализировать базу. На рынке много сервисов которые предоставляют такую возможность, но они платные. нам нужен свой софт, который сможет обрабатывать базу. Необходимо получить автономное решение для осуществления запросов на мобильные телефоны (проверка валидности, статуса, определение параметров и тд.)

Видим решение в написание софта для аналога HLR запроса или Ping SMS.

Нужно программное решение. Windows 7+. Донглы Huawei E1550 или Huawei E352b. В идеале , с возможностью поддержки работы сразу с несколькими модемами и поддержка USSD команд.

Возможно Вы знаете какие-либо другие решения подобного рода, пишите в сообщениях.