Необходимо разработать постпроцессор для Техтран версии 7 (http://www.tehtran.com/postprocessor.html) для станка термической резки MicroStep PLS 12001.20PT (2015 г.в., оболочка Asper). Жду ваши предложения по стоимости и сроку.
Простой макрос для Excel на три функции
Нужно написать макрос для Excel, все подробности в прикрепе.
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