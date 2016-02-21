Разработка расширения для Google Chrome (Angular JS)

Здравствуйте. Требуется разработка расширения для Google Chrome с нуля, которое будет заменять страницу "New Tab" на свою. Работа больше для опытного Frontend разработчика, чем для Chrome-разработчика, поскольку взаимодействие с Chrome API минимальное.

Основа на AngularJS.

Сборщик gulp.

Стили SASS.

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