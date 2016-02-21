Разработка расширения для Google Chrome (Angular JS)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки384 просмотра

Здравствуйте. Требуется разработка расширения для Google Chrome с нуля, которое будет заменять страницу "New Tab" на свою. Работа больше для опытного Frontend разработчика, чем для Chrome-разработчика, поскольку взаимодействие с Chrome API минимальное.

  • Основа на AngularJS.
  • Сборщик gulp.
  • Стили SASS.
Оставляйте свои заявки и контакты skype/telegram. Вышлю ТЗ и шаблон. С меня предоплата 50% и бонус за сдачу проекта в срок.
AngularJavaScriptSASSGulp
9 лет назад
webconsult
Сергей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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