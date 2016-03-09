Создание несложных модулей работающих с api drupal 7 + ubercart 3
Joomla Perfect AJAX Popup Contact Form
Добрый день, в данный компонент нужно при успешной отправки добавить генерацию лида в Битрикс 24
Код лида есть нужно просто вставить, в компоненте есть тоже какое то поле http://joxi.ru/D2PY7l8tdvRbWA выглядет так, как вставить не знаю, указывайте цены
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