Joomla Perfect AJAX Popup Contact Form

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Закрыт1 заявка151 просмотр

Добрый день, в данный компонент нужно при успешной отправки добавить генерацию лида в Битрикс 24

Код лида есть нужно просто вставить, в компоненте есть тоже какое то поле http://joxi.ru/D2PY7l8tdvRbWA выглядет так, как вставить не знаю, указывайте цены

AJAXJoomla
9 лет назад
tokintl
52 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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