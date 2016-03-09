Сделать компонент для Битрикс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки119 просмотров

Сделать или кастомизировать компонент для битрикс (редакция малый бизнес)

Необходим аналог по функционалу http://carlot.ru/parts/

- выбор производителя

- выбор модели

- выбор запчасти

- вывод списка позиций по выбранной запчасти 

+ возможностью отправить запчасть в корзину и оформить заказ.

9 лет назад
WRX
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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