Wordpress, GeoIP ограничение доступа

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Закрыт4 заявки128 просмотров

Есть вебсайт на Wordpress, нужно сделать ограничение по входу для определенного города, при входе с указанного города пользователь должен видеть то что в прикрепленных файлах, тоесть:

1. 403 страница,  с формой ввода кода. 

2. После ввода правильного кода открыть сайт.

 

WordPress
9 лет назад
mix_mike
Майк 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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