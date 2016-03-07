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Wordpress, GeoIP ограничение доступа
Есть вебсайт на Wordpress, нужно сделать ограничение по входу для определенного города, при входе с указанного города пользователь должен видеть то что в прикрепленных файлах, тоесть:
1. 403 страница, с формой ввода кода.
2. После ввода правильного кода открыть сайт.
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