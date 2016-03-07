Внести доработки в OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки143 просмотра

1) Стоит нестандартная тема. Необходимо вывести подкатегории с картинками на странице категории (сейчас выводятся без картинок)

2) Сделать ЧПУ пагинацию для категорий

3) Сейчас иконки "К сравнению" и "В закладки" появляются только при наведении на карточку и показываются в виде картинок. Необходимо сделать их постоянно видимыми и в виде текстовых надписей.

Opencart
9 лет назад
web1k
33 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров