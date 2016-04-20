Натянуть лендинг на вордпрес, установить блог

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка151 просмотр

Всем привет.  

ТЗ в приложении  

Сайт shkola-sila.ru  

Задача натянуть лендинги на вордпресс, установить новую тему для блога.

В блоге поправить h1, h2, h3 (заменить на дивы), оставить только в нужных местах. 

WordPress
9 лет назад
dyke_alp
Данила 
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
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wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад

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