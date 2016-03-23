Шаблон для WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки162 просмотра

Необходимо сделать копию шаблона WP. 

Из данных только url на сайт с нужным шаблоном. 

Пишите в ЛС, отправлю адрес сайта

В заявке указывайте примерные сроки работы.

WordPress
9 лет назад
krbl
39 лет
12 лет в сервисе
Была
12 дней назад

Выбранный исполнитель

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$35
2 дня
Отлично знает свое дело. Сразу внес правки и учел все пожелания.
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад

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