Имеется 1с битрикс в связке с 1С УТ 8.2 ссылка 1. Настроить выгрузку веса. В 1С УТ вес в формате 73.000 гр, после выгрузке на сайте отображается 73000 гр 2. Настроить службы доставки ...
Создать дизайн промышленного сайта
Создать дизайн промышленного сайта на основе ТЗ. Детальное ТЗ и адрес сайта высылаются одобренному исполнителю после просмотра его портфолио.
Помимо требования ТЗ, исполнитель должен быть готов к следующим требованиям:
- Дизайн создаётся для CMS Joomla! 3.x.x, возможно использование некоторого набора CCK.
- Дизайн должен быть выдержан в минималистическом стиле. Никаких графических изображений: графические изображения используются только как фотографии промышленных установок.
- Цвета нейтральные но, использование ярких цветов для выделения некоторой информации вполне возможно.
- Шаблон должен быть адаптивный, детали будут предоставлены в ТЗ.
- Шаблон должен использовать Bootstrap, дизайн в обязательном порядке будет тестироваться на мобильных устройствах.
- В ТЗ также будут прописаны требования по изменению некоторых стандартных полей вывода Joomla! - потенциальны исполнитель должен показать примеры своих работ, где он это делает.
- Важно: при обращении к сайту с мобильного устройства, происходит перенаправление на отдельную, мобильную версию сайта. Десктопная и мобильная версии сайта различаются по функциональности, что прописано в детальном ТЗ.
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