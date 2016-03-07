Создать дизайн промышленного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки165 просмотров

Создать дизайн промышленного сайта на основе ТЗ. Детальное ТЗ и адрес сайта высылаются одобренному исполнителю после просмотра его портфолио.

Помимо требования ТЗ, исполнитель должен быть готов к следующим требованиям:

  • Дизайн создаётся для CMS Joomla! 3.x.x, возможно использование некоторого набора CCK.
  • Дизайн должен быть выдержан в минималистическом стиле. Никаких графических изображений: графические изображения используются только как фотографии промышленных установок.
  • Цвета нейтральные но, использование ярких цветов для выделения некоторой информации вполне возможно.
  • Шаблон должен быть адаптивный, детали будут предоставлены в ТЗ.
  • Шаблон должен использовать Bootstrap, дизайн в обязательном порядке будет тестироваться на мобильных устройствах.
  • В ТЗ также будут прописаны требования по изменению некоторых стандартных полей вывода Joomla! - потенциальны исполнитель должен показать примеры своих работ, где он это делает.
  • Важно: при обращении к сайту с мобильного устройства, происходит перенаправление на отдельную, мобильную версию сайта. Десктопная и мобильная версии сайта различаются по функциональности, что прописано в детальном ТЗ.
Всё.
BootstrapJoomla
9 лет назад
OlegVostrikov
Олег 
54 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Дмитрий отлично работает на всех стадиях проекта. Получил ТЗ, обсудил, высказал свои замечания, согласовал ТЗ в финальном виде. Договорились о сроках и сроки были выдержаны. Всем рекомендую.
Отличный заказчик. Приятный в общении. Четкая постановка задачи. Оплата в срок.

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Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад