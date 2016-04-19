Исправить ошибки в сайте.

Есть сайт разработанный на вордпресс.

Есть некоторые проблемы, необходимо устранить:

1. не корректно работают формы обратной связи, исправить и убедиться в их работоспособности.

2. на сайте есть акционный баннер, его нужно вывести через админку для редактирования - что бы можно было загрузить картинку и ссылку к этой картинке на нужную страницу.

3. При создании подразделов они появляются в меню, но не работают, нужно настроить что бы изменение пунктов меню корректно работало через админку.

4. На сайте есть слайдер с логотипами партнеров -вывести дополнение и удаление данных логотипов в админку.

Оплата Pay Pal

Сайт покажу кандидатам.