Доработать модалку и еще несколько мелочей на JS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок147 просмотров

Задача для знающих JS

Нужно доработать некоторые события, которые происходят при закрытии модального окна и/или закрытия вкладки браузера

Бюджет 300р

Знающему человеку работы на полчаса:)

JavaScript
9 лет назад
KubaBuba
Дмитрий 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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