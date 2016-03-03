Добавить вывод "readmore" в вывод описания подкатегорий категории Joomla 2.5 http://www.buraev-vladimir.ru/menedzher-proektov/ Т.е. к примеру здесь http://www.buraev-vladimir.ru/menedzher-proektov/menedzher-internet-proektov/ (в описании дочерней категории) вставляем тег "подробнее" и соответственно здесь http://www.buraev-vladimir.ru/menedzher-proektov выводится только часть указанного описания подкатегории. ...
Сайт на WordPress-шаблоне, доработка
Всем привет. Разыскивается опытный разработчик со знанием платформы WordPress с опытом реализации проектов – необходимо собрать сайт на WordPress по готовом шаблоне – необходимо настроить multisite, локализацию, исправить ошибку редактора и несколько других исправлений. Работа горящаа, но объем небольшой, оплата по договоренности, достойная. Подробности кандидатам.
Работа горящая, поэтому хотелось бы решить сегодня-завтра с исполнителем. Ищем адекватного и знающего специалиста, рассчитываем на долгосрочное сотрудничество по данному проекту.
Требования:
- знание php/html/css/js на должном уровне;
- знание WordPress на профессиональном уровне;
- присылайте примеры работ, 1-3 самых сложных проекта, что вам доводилось делать;
- быть на связи.
Компании не интересуют, только индивидуальные специалисты. Без примеров работ сразу (-)
Заявки фрилансеров
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