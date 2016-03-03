Сайт на WordPress-шаблоне, доработка

Всем привет. Разыскивается опытный разработчик со знанием платформы WordPress с опытом реализации проектов – необходимо собрать сайт на WordPress по готовом шаблоне – необходимо настроить multisite, локализацию, исправить ошибку редактора и несколько других исправлений. Работа горящаа, но объем небольшой, оплата по договоренности, достойная. Подробности кандидатам.

Работа горящая, поэтому хотелось бы решить сегодня-завтра с исполнителем. Ищем адекватного и знающего специалиста, рассчитываем на долгосрочное сотрудничество по данному проекту.

Требования:

- знание php/html/css/js на должном уровне;

- знание WordPress на профессиональном уровне;

- присылайте примеры работ, 1-3 самых сложных проекта, что вам доводилось делать;

- быть на связи.

Компании не интересуют, только индивидуальные специалисты. Без примеров работ сразу (-)