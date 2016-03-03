Сайт на WordPress-шаблоне, доработка

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка180 просмотров

Всем привет. Разыскивается опытный разработчик со знанием платформы WordPress с опытом реализации проектов – необходимо собрать сайт на WordPress по готовом шаблоне – необходимо настроить multisite, локализацию, исправить ошибку редактора и несколько других исправлений. Работа горящаа, но объем небольшой, оплата по договоренности, достойная. Подробности кандидатам. 

Работа горящая, поэтому хотелось бы решить сегодня-завтра с исполнителем. Ищем адекватного и знающего специалиста, рассчитываем на долгосрочное сотрудничество по данному проекту. 

Требования: 

- знание php/html/css/js на должном уровне; 

- знание WordPress на профессиональном уровне; 

- присылайте примеры работ, 1-3 самых сложных проекта, что вам доводилось делать; 

- быть на связи. 

Компании не интересуют, только индивидуальные специалисты. Без примеров работ сразу (-)

CSSHTMLJavaScriptPHPWordPress
9 лет назад
inc-hunter
Анатолий 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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