Нужна доработка сайта.

CMS Joomla.

Что необходимо сделать:

1) Есть модуль который выводит модификации товара (см. рис. 1)

В нем можно включить что бы список отображался полностью с кружечками для выбора. Необходимо что бы в этом списке отображалось не только название но и код товара.

2) Есть проблема на сайте, когда переходишь на товар из поиска при нажатии кнопки назад выдает ошибку. Это нужно проверить и исправить (см. рис. 2-4)

Ждем Ваших предложений по срокам и стоимости.