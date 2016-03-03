Доработка сайта CMS Joomla

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Нужна доработка сайта.

CMS Joomla.

Что необходимо сделать:

1)  Есть модуль который выводит модификации товара (см. рис. 1)

В нем можно включить что бы список отображался полностью с кружечками для выбора. Необходимо что бы в этом списке отображалось не только название но и код товара.

2) Есть проблема на сайте, когда переходишь на товар из поиска при нажатии кнопки назад выдает ошибку. Это нужно проверить и исправить (см. рис. 2-4)

Ждем Ваших предложений по срокам и стоимости.

Joomla
9 лет назад
konovalenko_maks
33 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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