Добавить вывод "readmore" в вывод описания подкатегорий категории Joomla 2.5 http://www.buraev-vladimir.ru/menedzher-proektov/ Т.е. к примеру здесь http://www.buraev-vladimir.ru/menedzher-proektov/menedzher-internet-proektov/ (в описании дочерней категории) вставляем тег "подробнее" и соответственно здесь http://www.buraev-vladimir.ru/menedzher-proektov выводится только часть указанного описания подкатегории. ...
Доработка сайта CMS Joomla
Нужна доработка сайта.
CMS Joomla.
Что необходимо сделать:
1) Есть модуль который выводит модификации товара (см. рис. 1)
В нем можно включить что бы список отображался полностью с кружечками для выбора. Необходимо что бы в этом списке отображалось не только название но и код товара.
2) Есть проблема на сайте, когда переходишь на товар из поиска при нажатии кнопки назад выдает ошибку. Это нужно проверить и исправить (см. рис. 2-4)
Ждем Ваших предложений по срокам и стоимости.
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