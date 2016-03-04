Натянуть дизайн на joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок226 просмотров

Сверстаны 4 страницы, надо прикрутить на существующий сайт. Верстку и дамп сайта дам.

Делаете на своем хосте. оплата по факту. Пишите в скайп.

Joomla
9 лет назад
qwerti_ru
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров