Ищу программиста хорошо знающего движок Opencart (версия 1.5.5.1)

Сайт Fashion(пробел)air.by 1. http://joxi.ru/nAy9dvvtXVOLZA?d=1 , http://joxi.ru/KAgWOggugjRPXA?d=1 Пояснение: вся соль в том, мы скрывали посты из выдачи в ленте, т.к которые были в слайдере на главной странице. Раньше было 2 копии одного ...