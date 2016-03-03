Структура - главная, новости, категории с разделами, статьи в конечных разделах, пару форм обратной связи. Пару во вложении, остальное не сложнее. Цена, реальные сроки.
Ищу программиста хорошо знающего движок Opencart (версия 1.5.5.1)
Здравствуйте.
Ищу программиста хорошо знающего движок Opencart (версия1.5.5.1)для изменения системы авторизации и изменения режима отображения цены в зависимости от категории пользователя. Цена договорная.
Техзадание прикреплено.
С уважением, Дмитрий.
Заявки фрилансеров
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