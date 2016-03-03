Ищу программиста хорошо знающего движок Opencart (версия 1.5.5.1)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки114 просмотров

Здравствуйте.

Ищу программиста хорошо знающего движок Opencart (версия1.5.5.1)для изменения системы авторизации и изменения режима отображения цены в зависимости от категории пользователя. Цена договорная.

Техзадание прикреплено.

С уважением, Дмитрий.

Opencart
9 лет назад
dmitrijsh1
Дмитрий 
63 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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