Перенести сайт на хостинг по ftp

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки140 просмотров

требуется перенести бекапы сайта на хостинг по фтп, импортировать базу данных. сайт простой, небольшой интернет-магазин

9 лет назад
amisha
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$3
1 день
все отлично, быстро и качественно, никаких нареканий
Спокойно и без лишней суеты закрыли задачу. Спасибо!

Заявки фрилансеров

VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад