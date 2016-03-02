Обновление движка Joomla 1.5 и соответственно всех расширений до последней версии. Шаблон оставляем тот же Сам сайт http://razborka174.ru/ Жду ваших предложений по цене и срокам. Спасибо.
Перенести сайт на хостинг по ftp
требуется перенести бекапы сайта на хостинг по фтп, импортировать базу данных. сайт простой, небольшой интернет-магазин
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен разработчик WordPress который сталкивался с Visual Composer. 1. Максимальнооптимизировать сайт по рекомендациям Google-сервиса. 2. На всех страницах все h1, h2 поменять на div 3. Сделать автоматическую генерацию Title и Meta-тэгов для всего сайта ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужно сверстать PSD макет под cms Wordpress и WooCommerce Бюджет до $80Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо подобрать и настроить компонент каталога на джумле. Обязательные условия: - При нажатии кнопки подробнее - появление лайтбокса с карточкой проекта - В лайтбоксе для каждого проекта- форма заказа - при заполнении ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Шаблон установленный на CMS - Joomla! 3.4.8 Без контента. Нужны места для модулей: Вверху лого 25%, выпадающее меню 75%, телефон почта, ниже слайдшоу 100% (саму программу слайдшоу) затем основной контент 75%, и модуль ...Закрыт9 лет назад
создать шаблон для opencart по картинеЗакрыт9 лет назад
Нужно настроить Magento на хостинге. После установки (установка прошла без ошибок) вот так вот сайт открывается http://clearsound.adaptic.com.ua/ http://clearsound.adaptic.com.ua/admin_7zoqzwЗакрыт9 лет назад
- $20
Небольшие правки на вордпрессе, по времени думаю на 2-3 часа. -настроить галерею lightbox -настройка/правка плагинов в таком духе, всего задач 5.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется доработка интернет-магазина на InSalesСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Перенести сайт на Joomla с одного хостинга на другой. И поменять лого сайта.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт9 лет назад