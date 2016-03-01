Обновление движка Joomla 1.5 и соответственно всех расширений до последней версии. Шаблон оставляем тот же Сам сайт http://razborka174.ru/ Жду ваших предложений по цене и срокам. Спасибо.
Создать шаблон для opencart
создать шаблон для opencart по картине
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