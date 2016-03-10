Установить тему на WordPress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки190 просмотров

Требуется установить купленный шаблон с ThemeForest на действующий сайт на WordPress.Технические требования:

  • вариант шаблона - http://pencidesign.com/soledad/soledad-technology/
  • логотип оставляем существующий на сайте
  • акцентный цвет темы делаем в цвет логотипа (красный)
  • все правки необходимо выполнять в дочерней теме, чтобы не получить в будущем проблем с обновлением купленного шаблона
  • структура URL должна остаться прежняя
  • заменить в меню

    на

    (см. открытое мега-меню)

  • добавить файл с переводом (файл выдам)
  • сделать регенерацию thumbnail
  • добавить rel=nofollow к ссылкам на теги и кнопки соц-сетей (в каждом шаблоне)
  • убрать дубли странц из-за replytocom, предотвратить индексирование таких страниц (функцию дам)
  • возможно еще какие-то мелочи (будет видно по результатам работы)
  • заполнить ссылки на соц. сети (параметр в теме)
  • скопировать текст в футер из существующей темы
  • на странице поста в новой теме, в заголовке убрать "написал Автор", оставить только имя автора
  • форму подписки, которая в текущей теме в заголовке, перенести в сайдбар, стилизовать под тему (заменить стили на input и button)

WordPress
9 лет назад
Butek
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
9 лет назад
$20
2 дня
Отличная работа, вопросов не возникло. Продолжаем сотрудничество!
Как и первый раз, все отлично. Оплата моментально. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
9 лет назад