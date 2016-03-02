Исправить отображения превью картинок, CMS Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок207 просмотров

На сайте http://hr-news.info/ некорректно отображаются миниатюры  статей на главной. Первая отображается обрезанной и растянутой, остальные вообще не отображаются. 

WordPress
9 лет назад
ifin-ifin
Алиса Ли 
44 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

barurman
Алексей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$7
1 день
Все супер. Быстро и качественно устранили все наши неполадки, плюс подправили еще то, что раньше не замечали. Спасибо огромное, очень рекомендую
Сотрудничество с заказчицей оставило только хорошее впечатление. Задача была поставлена четко, а оплата своевременна. Рекомендую! Приятно работать

Заявки фрилансеров

barurman
Алексей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад