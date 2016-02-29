Обновление джумлы + виртуалмарт + исправление ошибок на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка136 просмотров

Имеется старенький интернет магазин на джумле

Требуется обновить движок и плагин виртуал март + по возможности обновить остальные плгины до последней версии.

Так же на сайте после переноса на другой хостинг, возникают ошибки в "хлебных крошках", отображается абсолютно другой путь

Жду ваших предложений по цене и срокам, спасибо.

Joomla
9 лет назад
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