Обновление джумлы + виртуалмарт + исправление ошибок на сайте

Имеется старенький интернет магазин на джумле

Требуется обновить движок и плагин виртуал март + по возможности обновить остальные плгины до последней версии.

Так же на сайте после переноса на другой хостинг, возникают ошибки в "хлебных крошках", отображается абсолютно другой путь

Жду ваших предложений по цене и срокам, спасибо.