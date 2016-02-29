Перенос интернет магазина автозапчастей

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки271 просмотр

Необходимо перенести интернет магазин автозапчастей на платформу abcp, с подключением автомобильных каталогов и автоматическим обновлением прайсов.

9 лет назад
Garr1
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров