Исправление ошибок в 1с битрикс

Спасибо молодому человеку за отклик. Видно, что умеет, знает, делает. Но после получения оплаты, на следующий день пропал и так и не появился. Пришлось все самому доделывать. Видимо что-то произошло. Отрицательного отзыва оставлять не буду, т.к. скорее всего зависит данная ситуация не от него. (надеюсь по крайней мере). Надеюсь, объявится и продолжим сотрудничество.