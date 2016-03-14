Исправление ошибок в 1с битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка127 просмотров

Приветствую.

Требуется исправить проблемы с безопасностью (и в файлах сайта тоже).

Также требуется поправить слайд работ, а именно косяк верстки.

Более конкретно опишу лично и дам доступ для работ.

Прошу не откликаться группам, студиям и т.д. мне нужен постоянный грамотный человек - фрилансер.

9 лет назад
akernel
Артем 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

cms-pro
Вадим 
32 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Спасибо молодому человеку за отклик. Видно, что умеет, знает, делает. Но после получения оплаты, на следующий день пропал и так и не появился. Пришлось все самому доделывать. Видимо что-то произошло. Отрицательного отзыва оставлять не буду, т.к. скорее всего зависит данная ситуация не от него. (надеюсь по крайней мере). Надеюсь, объявится и продолжим сотрудничество.
Отличный заказчик! Оплата в срок. Понятное ТЗ! Рекомендую!

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cms-pro
Вадим 
32 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад