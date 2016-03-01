Требуется посадить верстку на CMS NetCat.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Требуется посадить верстку на CMS NetCat. (просьба не предлагать других, не тратьте свое и мое время). Подробности кандидатам. Пишите скайп для связи. Свяжусь со всеми заинтересовавшими. Условия работы для исполнителя: Утверждаем проект на вашем хосте, получаете оплату на ВМ, ЯД или Киви, передаете исходники проекта. Студиям не беспокоить!

9 лет назад
mkburo
Артур 
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв(-1)

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