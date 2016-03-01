Корректировки по сайту WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок290 просмотров

Нужен разработчик WordPress который сталкивался с Visual Composer.

1. Максимальнооптимизировать сайт по рекомендациям Google-сервиса.

2. На всех страницах все   h1, h2 поменять на div

3. Сделать автоматическую генерацию Title и Meta-тэгов для всего сайта

по шаблону которому предоставлю

4. На ссылки которые тоже предоставлю и покажу где находятся нужно поставить  rel=”nofollow”

5. Добавить текста с нужным title и Description (таких страниц около 5)

WordPress
9 лет назад
san-virtuoz
Владислав 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров