Корректировки по сайту WordPress

Нужен разработчик WordPress который сталкивался с Visual Composer.

1. Максимальнооптимизировать сайт по рекомендациям Google-сервиса.

2. На всех страницах все h1, h2 поменять на div

3. Сделать автоматическую генерацию Title и Meta-тэгов для всего сайта

по шаблону которому предоставлю

4. На ссылки которые тоже предоставлю и покажу где находятся нужно поставить rel=”nofollow”

5. Добавить текста с нужным title и Description (таких страниц около 5)