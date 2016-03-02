Настройка страницы оформления заказа в Opencart + другие мелкие исправления.
Несколько задач по WP
Сайт Fashion(пробел)air.by
1. http://joxi.ru/nAy9dvvtXVOLZA?d=1 , http://joxi.ru/KAgWOggugjRPXA?d=1
Пояснение: вся соль в том, мы скрывали посты из выдачи в ленте, т.к которые были в слайдере на главной странице. Раньше было 2 копии одного и того же поста на главной странице и в слайдере - http://joxi.ru/8235Rddt6gMWRr?d=1. Сейчас все хорошо, но на страницах рубрик и меток, первый пост также прячется. Этого быть не должно. http://joxi.ru/EA463LLfDjd1Qm?d=1 .
2. Не работает отображение аватаров, хоть они и загружены - http://joxi.ru/V2VY8bbS0M15wm?d=1
Заявки фрилансеров
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