Настройка страницы оформления заказа в Opencart

Нужен разработчик WordPress который сталкивался с Visual Composer. 1. Максимальнооптимизировать сайт по рекомендациям Google-сервиса. 2. На всех страницах все h1, h2 поменять на div 3. Сделать автоматическую генерацию Title и Meta-тэгов для всего сайта ...