Cистема CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок150 просмотров

Разработка онлайн программы учета работы. В программе должны быть реализованы возможности ведения базы клиентов, состояния склада, перемещения/передачи этапов работ между исполнителями, история заказов и их исполнения и т.д. Черновое ТЗ/схему скину в ЛС по запросу

9 лет назад
SorokaWeb
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров